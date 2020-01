Met honden, zaklampen en een drone op zoek naar uit boom gevallen kat

Twee dagen lang verroerde de kat zich nauwelijks, vastgeklampt aan een tak, zeventien meter boven de veilige grond in Alblasserdam. Sinds zaterdag zat het beestje vast in een boom aan de Voltastraat. Reddingspoging op reddingspoging mislukte, tot de kat maandagavond uit een vangnet spartelde en vijftien meter ter aarde stortte.

Alles werd maandag uit de kast getrokken om het dier te bevrijden. Een hoogwerker kwam niet hoog genoeg, een boomklimmer kwam niet ver genoeg, zelfs waterstralen hadden geen effect. De kat kroop alleen maar verder naar het dunne deel van de tak, deelt Peter Stam van Alblasserdam Nieuws op Twitter.



Uiteindelijk kwam de kat zelf naar beneden. Een medewerker van de dierenambulance had hem half in een vangnet. Vlak voordat de kat in veiligheid was geschept, ging er iets mis met het net. Er knapte iets, de kat viel van vijftien meter hoogte met een plof op de grond en schoot meteen weg. Zo'n twintig man zocht nog een tijdje in de kou naar het ongetwijfeld gewonde diertje, met zaklampen, honden en een drone.

Even voor 23:00 uur werd de zoekactie gestaakt. Niemand weet nog van wie de kat is.