Het 'eenzame huis' in de Bloklandstraat heeft nieuwe buren

Het 'eenzame huis' in de Bloklandstraat is niet meer alleen

Het 'eenzame huis' in de Bloklandstraat in Rotterdam-Noord staat niet langer moederziel alleen. Aan beide zijden zijn tegen de zijgevels nieuwe huizen gebouwd en de eerste bewoners hebben hun intrek genomen. Anderhalf jaar geleden werden alle woningen in de Bloklandstraat gesloopt en stond alleen de woning van de familie Euwe nog overeind. Met de oplevering van de nieuwbouw, kunnen de eigenaren van het 'eenzame huis' aan de slag en hun woning opknappen.

"We hebben nieuwe buren gekregen en ons huis staat eindelijk stil", zegt Heleen Euwe over het gedreun van het heien en bouwen. Anderhalf jaar heeft ze samen met haar man Mike en zoontje Max in hun 'eenzame huis' gebivakkeerd terwijl rondom hen de boel was afgegrendeld met hekken van het bouwterrein. "Dat was eenzaam maar ook fijn. Er stonden overal hekken, het leek net alsof het onze grote achtertuin was en ik kon samen met mijn zoontje Max van de bergen zand glijden."

Uitzonderlijke situatie

Een slechte fundering was voor woningcorporatie Woonstad de belangrijkste reden om alle woningen in de Bloklandstraat te slopen. De corporatie wilde ook het huis van de familie Euwe slopen en deed ze een opkoopbod. Alleen de familie Euwe weigerde dat omdat het ze zou achterlaten met een financiële strop. Ook is het huis sinds 1903 in handen van de familie en zijn ze eraan verknocht. Ze kozen ervoor om te blijven zitten terwijl alle omliggende woningen tegen de vlakte gingen. Een uitzonderlijke en unieke situatie voor de bewoners van het 'eenzame huis' en voor woningcorporatie Woonstad.

"We hebben vaker gesloopt naast bestaande bouw maar nooit aan beide kanten van één woning", zegt Norbert van Brakel van woningcorporatie Woonstad. Hij heeft als projectcoördinator de sloop en nieuwbouw begeleid, en het contact onderhouden met de eigenaren van het 'eenzame huis'. "We hebben meerdere spannende momenten beleefd", blikt hij terug. De fundering van het 'eenzame huis' moest eerst worden hersteld voordat met de sloop begonnen kon worden. "En die sloop moest heel voorzichtig en met de hand gebeuren", vertelt hij. "Daarna was het heien nog een spannend moment."

Woningcorporatie Woonstad heeft zestien huurwoningen rondom het 'eenzame huis' gebouwd. Het ontwerp van de nieuwbouwhuizen is aangepast om ze beter te laten aansluiten op de bestaande gevel van het 'eenzame huis'.

Voor de familie Euwe heeft deze bizarre situatie veel spanning en zorgen opgeleverd. "We zijn met niets anders dan het huis bezig geweest en dat vreet aan je", zegt Heleen Euwe.

Steun van bekenden en wildvreemden

Veel steun heeft de familie Euwe gekregen van mensen uit de buurt en ook wildvreemden. "Ik heb ook post gekregen van mensen die ik helemaal niet ken", vertelt Heleen. Ze hebben kaarten, tekeningen, bloemen, schilderijtje en cadeautjes ontvangen. "We kregen een kaartje met twintig euro erin om een koffie kop met een taartje te gaan eten om even uit te blussen", vertelt een ontroerde Heleen. "Dat steunt ons enorm en geeft energie om door te gaan", vervolgt ze.

Ook schoolkinderen uit de buurt hebben tekeningen van het 'eenzame huis' door de brievenbus gedaan. "Er zit een brief tussen en daar staat in: wij hebben een heel groot huis en we hebben wel plek voor u, u mag bij ons komen wonen totdat het allemaal voorbij is." Het heeft de familie Euwe er echt doorheen geholpen. "Kan je je voorstellen hoe dat je raakt als je het even niet meer ziet zitten en precies op dat moment komen al die kinderen tekeningen naar je brengen."

Verbouwing

Terwijl de buren hun huis aan het inrichten zijn, kan de familie Euwe aan de slag met de renovatie en het herstel van hun woning. "Voor ons begint het nu pas want je kan niet verbouwen als het huis nog beweegt", zegt Heleen. Ze moesten wachten met renoveren totdat de nieuwbouw klaar was. "Mike is echt een werkpaard", zegt Heleen over haar man. "Na het werk gaat hij gelijk een paar uurtjes aan de slag." De fundering hebben ze samen met de woningcorporatie aangepakt en de kosten gedeeld. Nu zijn ze bezig met isoleren en een vloer leggen. Eind dit jaar hopen ze het grootste deel van de verbouwing achter de rug te hebben.

Alle zestien huurwoningen zijn opgeleverd en op vijf na allemaal bewoond. Woonstad vraagt 1579 euro huur. Dat is een hele hoge huur voor een corporatie die er juist wil zijn voor de groepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals de lagere middeninkomens, jongeren, ouderen en gezinnen. "We verhuren hier marktconform en die prijzen vliegen de pan uit", zegt Eric Smulders van Woonstad.

Marktconform verhuren is niet de core business van de corporatie; voor minder dan 1% van hun bezit vraagt Woonstad een huur hoger dan duizend euro. "Voor ons is dit mede een bron van inkomsten en dat stoppen we weer in wijken en sociale huurwoningen." Volgens de woningcorporatie was dit niet een klus die een commerciële projectontwikkelaar had aangedurft. "In bepaalde wijken willen projectontwikkelaars niets doen, lastige plekken zien ze niet zitten, plukjes woningen ook niet", vervolgt Smulders. "Dat zie je ook op Katendrecht. Twintig jaar geleden durfde daar niemand te investeren. Toen zijn wij daar begonnen met opknappen en nu is het booming."