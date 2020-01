Door mist geldt voor het grootste deel van het land momenteel code geel. In het zuiden en midden van Nederland is het zicht minder dan 200 meter.

In het zuidoosten kan lokaal zeer dichte mist voorkomen met een zicht van minder dan 50 meter. Alleen in Groningen, Overijssel, Friesland en op de Waddeneilanden is er geen sprake van mist. De verwachting is dat de mist in de loop van de ochtend langzaam oplost.