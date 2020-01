Speciale afdeling in gevangenis voor 'zware jongens'

Sommige zware criminelen gaan vanaf 1 maart naar een extra beveiligde unit in een gevangenis in Nederland. Dat gebeurt onder meer naar aanleiding van de mislukte ontsnappingspoging, zondag bij de gevangenis in Zutphen. Vier Fransen probeerden toen de tot levenslang veroordeelde Omar L. te bevrijden.

In welke gevangenis de speciale unit wordt geopend wil minister Dekker om veiligheidsredenen niet zeggen. De unit moet over twee maanden open gaan en biedt plek aan twaalf gevangenen. Als de proef succesvol is, worden meer van dit soort afdelingen geopend. In de regio Rijnmond staan gevangenissen in Rotterdam, Hoogvlilet, Krimpen aan den IJssel en Dordrecht.

De afdeling voor zware criminelen wordt strenger dan een gewone gevangenis, maar minder streng dan de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Meer dan in een gewone gevangenis worden bezoekers gecontroleerd en worden telefoongesprekken van gedetineerden standaard teruggeluisterd.

"We moeten de zware criminelen meer isoleren en meer beveiligen dan de rest van de gevangenen", zegt Dekker. "En je wilt soms rivaliserende bendes uit elkaar houden. Dat kan door mensen te plaatsen in verschillende gevangenissen, maar dus ook binnen een gevangenis in deze aparte unit."

De minister heeft eerder al aangekondigd dat hij ontsnappen uit een gevangenis strafbaar wil stellen. Het van buiten de gevangenis hulp bieden bij een ontsnapping is al strafbaar.