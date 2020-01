Het weer: een dag met vijftig tinten grijs

Vanavond en vannacht is het bewolkt en nevelig en kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur komt niet lager dan een graad of 3.

Morgen is het bewolkt en kan er in de loop van de dag vanuit het noorden een spat regen vallen. Het wordt zachter met in de middag een temperatuur van 9 graden. Er waait een zwakke tot matige westen- tot zuidwestenwind. In de middag ruimt de wind naar het noordoosten.

VOORUITZICHTEN

De dagen erna is het veelal grijs weer met soms wat zon en in de nacht en ochtend bestaat er kans op mist. Het blijft tot en met zaterdag droog en het wordt wat kouder met in de middag een temperatuur van 5 of 6 graden. Vanaf zondag wordt het zachter en vanaf maandag is het weer wisselvallig en is het tijd voor regenkleding en paraplu.