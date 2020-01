'Definitief schooladvies pas op de middelbare school'

Kinderen moeten pas in het derde jaar van de middelbare school een definitief schooladvies voor het vmbo, havo of vwo krijgen. Dat staat in het onderwijspact dat vandaag wordt gepresenteerd door onderwijsorganisaties, schrijft De Telegraaf.

Nu krijgen kinderen in groep acht van de basisschool al een schooladvies, maar dat is dus veel te vroeg zeggen de organisaties. "Uitstel van het schooladvies zorgt voor meer kansengelijkheid", zegt Pieter Lossie van scholierenbond LAKS in de krant. Om dat voor elkaar te krijgen, zal het onderwijssysteem flink op de schop moeten.

De onderwijsorganisaties zien graag een brede onderbouw in het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen van alle niveaus bij elkaar zitten tot ze 15 jaar zijn. Pas na het derde jaar worden leerlingen ingedeeld op een bepaald niveau. In de eerste drie jaar wordt gewerkt met maatprogramma's. Volgens de onderwijsorganisaties kunnen kinderen zich op die manier het beste ontwikkelen. De exacte invulling van de plannen moet nog worden uitgewerkt.

Volgens de onderwijsorganisaties ervaren nu zowel leerlingen als scholen te veel druk door een vroege selectie van kinderen. "Er wordt op jonge leeftijd te veel van kinderen gevraagd. Dat zorgt voor een toename in stress gerelateerde klachten en burn-out. Ook leraren zijn hier de dupe van", zegt Lossie.

In het onderwijspact staan plannen over de toekomst van het onderwijs in Nederland. Het pact is opgesteld door onder meer LAKS, CNV Onderwijs, de VO-raad en de MBO Raad. Het wordt dinsdagmiddag gepresenteerd in Den Haag. Daarna gaat de Tweede Kamer ernaar kijken.