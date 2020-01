Opnieuw drukte op binnenwegen in Dordrecht door werk aan Wantijbrug

Ook op de tweede dag van de werkzaamheden aan de Wantijbrug in Dordrecht, staan er files in Dordrecht en omgeving. De grootste problemen zijn (weer) op de Merwedestraat. Op de omleidingsroute, de A15 en de A16 lijkt het ook drukker te zijn dan normaal.

Net als maandag zijn de grootste problemen op de binnenwegen in Dordrecht. Niet alleen op de Merwedestraat is het filerijden, maar ook op de Noordendijk en op de Reeweg-Oost.



De grootste drukte is op de N3 zelf, met verkeer dat vanuit Papendrecht het toch probeert om Dordrecht binnen te komen. Dat verkeer wordt via de Merwedestraat door de stad geleid. De Merwedestraat is een éénbaansweg.

De werkzaamheden aan de Wantijbrug begonnen maandag. Zondagavond werd de brug al afgesloten. De brug blijft nog tien weken dicht voor autoverkeer. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel overheen.

Bij de brug wordt onder meer het brugmechanisme vervangen. Dagelijks maken zo'n 70 duizend mensen gebruik van de Wantijbrug.