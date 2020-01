Rotterdam onderzoekt gasvrij maken van nog eens twaalf wijken

Rotterdam onderzoekt de mogelijkheid om nog eens twaalf wijken van het aardgas af te halen. Het onderzoek moet voor 2021 klaar zijn. Negen jaar later zou een aantal wijken aardgasvrij moeten zijn.

In 2050 moet Nederland helemaal van het aardgas af. Omdat dat te halen en de stad bereikbaar te houden, moet Rotterdam op tijd beginnen, laat de gemeente weten.

Vijf buurten worden daarom nu al aardgasvrij gemaakt: Rozenburg, Prinsenland, Het Lage Land, Pendrecht-Zuid en Bospolder-Tussendijken. Bij de wijk Heindijk in Rotterdam-IJsselmonde is het traject zelfs al in een verder gevorderd stadium.



Bij de selectie van de twaalf nieuwe wijken is gekeken onder meer gekeken naar de staat van het gasnet, nieuwbouw en het aantal gasaansluitingen. Pas in 2021 wordt definitief besloten welke wijken aardgasvrij gemaakt gaan worden.

De wijken die verkend gaan worden zijn:

- Zuidwijk

- West

- Ommoord

- Noord

- Zuid-Midden

- Kop van Feijenoord

- Beverwaard

- Hoogvliet

- Kralingen

- Lombardijen

- Noordereiland

- Hoek van Holland