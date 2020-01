'Belangrijke rol voor Erasmus MC als coronavirus deze kant uitkomt'

Mocht het in Nederland nodig zijn dan kan het Erasmus MC in Rotterdam een belangrijke rol spelen bij de beteugeling van het Coronavirus. Dat zei viroloog Ab Osterhaus dinsdagochtend op Radio Rijnmond.

"Ik denk dat het EMC, ook gezien de ervaring met virussen als MERS en SARS het centrum bij uitstek is", stelde de viroloog, die voorheen zelf in het ziekenhuis werkte. Volgens hem is het zaak dat mensen bij een vermoeden van het virus snel een diagnostische test doen, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

Vier doden

In China zijn bijna driehonderd mensen ziek geworden door het coronavirus. Zes personen zijn tot nu toe overleden. Het virus werd in december voor het eerst ontdekt bij mensen die een markt in Wuhan bezochten. Daar werden levende vissen, vogels en andere dieren verkocht.

Inmiddels is het virus ook opgedoken in Japan, Thailand en Zuid-Korea.

Symptomen van infectie zijn ademhalingsproblemen, koorts en hoesten. In ernstige gevallen kan het leiden tot een longontsteking, nierfalen en is het virus dodelijk.

Maandag bleek dat het virus niet alleen van dier op mens kan worden overgedragen, maar ook tussen mensen onderling.

Intussen nemen China en andere Aziatische landen extra maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Op luchthavens worden passagiers strenger gecontroleerd en Chinezen annuleren hun reisplannen voor Chinees nieuwjaar.

Nederland heeft het reisadvies naar China aangepast vanwege de virusuitbraak. Voor het gebied waar het virus rondwaart is het advies: vermijd contact met zieke mensen, pluimvee- en vismarkten, plus pluimvee- en visproducten. Verder vermeldt de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken: "Was regelmatig goed uw handen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u koorts krijgt."

Luchthavens

Er is in Nederland nog niemand met het virus gesignaleerd. Mocht dat het geval zijn, dan wordt deze persoon geïsoleerd en wordt onderzoek gedaan naar zijn of haar contacten.

De Wereldgezondheidsorganisatie vergadert deze week over de vraag of het nodig is om internationaal maatregelen te nemen. "In alle landen waar het virus nu nog niet is, is het belangrijk dat men er goed op voorbereid is", zegt Osterhaus.

Luchthavens zijn volgens hem de grootste risicofactor als het gaat om verspreiding. Een medicijn tegen het coronavirus is er nog niet, zegt Osterhaus. "Het duurt heel lang voordat dat ontwikkeld is."