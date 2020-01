Anonieme hulp in ggz moet drempel verlagen

Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg kunnen grote gevolgen hebben. Mensen krijgen niet of niet op tijd psychische hulp, waardoor de klachten verergeren en de uiteindelijke behandeling alleen maar langer duurt. Om de stap naar hulpverlening te verkleinen, komt GGZ Fortagroep Rotterdam met online hulp, gratis én anoniem.

Psycholoog Ingrid van Hengel ziet in de praktijk vaak dat cliënten wachten om de stap naar de hulpverlening te zetten. "In de anonieme ggz gaan mensen al online met chatsessies met een psycholoog aan de slag, zodat ze hopelijk die stap erna wél durven te zetten", legt zij uit.

De drempel om professionele hulp te zoeken, moet zo worden verlaagd. Er is geen wachtlijst; mensen melden zich aan, vullen anoniem een vragenlijst in en maken een afspraak voor een eerste chatsessie. Het concept is gratis en voor alle Nederlanders toegankelijk via de website van Fortagroep .

'Veilig'

Voor een 43-jarige man uit Charlois, die anoniem wil blijven, zou de anonieme hulp een goede oplossing zijn geweest. "Dat weet ik wel zeker", legt hij uit aan verslaggever Maikel Coomans. "Ik ben op mijn dertiende seksueel misbruikt. Ik schaamde me kapot en heb lang gedacht dat het mijn eigen schuld was. Ik bleef maar doorgaan, tot ik vastliep op mijn 36e."

De Rotterdammer verloor zijn baan, kreeg slaapproblemen, werd verslaafd aan drank en drugs en kwam in aanraking met de politie. "Uiteindelijk ben ik wel in behandeling gegaan en voelde ik me enorm bevrijd. Ik was eindelijk van mijn geheim af en kon er over praten."

Achteraf gezien had hij gehoopt al op eerdere leeftijd aan te kunnen kloppen voor hulp. "In mijn tijd moest je naar een huisarts, maar die ken je al en die kent je ouders ook. Dat is ontzettend eng. Anoniem op internet zou voor mij heel veilig zijn, dan zou ik veel eerder iets durven zeggen. Zeker over zo'n onderwerp."

Steuntje in de rug

De afgelopen tijd heeft Fortagroep een pilot gedaan met de anonieme hulp. "Een cliënt waarmee ik dat net heb afgesloten, geeft aan het heel fijn te hebben gevonden", zegt Van Hengel. "Ze vond het moeilijk om dingen te vertellen tegen iemand voor haar, maar dit was een steuntje in de rug. Ze is nu weer goed op weg."