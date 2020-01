Feyenoordsupporter (86) overleden na aanrijding op Coen Moulijnweg

De Feyenoordsupporter die afgelopen zaterdag zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Coen Moulijnweg is aan zijn verwondingen overleden. De aanrijding was vlak voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen.

De man stak de Coen Moulijnweg over om naar het stadion te gaan. Een automobilist die vanaf de Stadionweg over de Coen Moulijnweg reed, schepte het hem. De klap was zo hard dat er een barst in de voorruit van de auto ontstond.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij, drie dagen na de aanrijding. De politie zet het onderzoek naar het ongeluk voort.