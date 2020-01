Huurprijzen vrije sector stijgen, maar niet meer zo fors

De huurprijzen in de vrije sector stijgen nog steeds, maar minder hard dan voorheen. Het afgelopen jaar bleven de prijsstijgingen onder de 5 procent, waar in 2017 soms toenames van 10 procent werden behaald, meldt huizenaanbieder Pararius.

In het vierde kwartaal van 2019 stegen de prijzen met 4,8 procent naar een gemiddelde van 16,77 euro per vierkante meter per maand. Als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten, komt de gemiddelde landelijke huurstijging op 5,3 procent uit. In de hoofdstad waren huurwoningen in de vrije sector het afgelopen kwartaal ruim 3 procent duurder dan een jaar eerder.

In de vijf grootste steden - Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven - bleef de stijging onder de 3,4 procent. In de eerste drie kwartalen werden er nog wel grote toenames gemeten.

Bussum en Amersfoort

De prijzen in Bussum en Amersfoort stegen met een toename van 14 procent het hardst. Amsterdam blijft met een gemiddelde huurprijs van 23,68 euro per m2 de duurste stad van Nederland. In Utrecht, nummer 2 op de lijst, zijn huurders per vierkante meter 6 euro goedkoper uit.

Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot betekenen de cijfers dat de woningmarkt al enkele kwartalen in rustiger vaarwater is gekomen. "De prijsstijgingen die we nu meten, zijn niet buitensporig groot. Ter vergelijking: de gemiddelde landelijke prijsstijging in de vrije huursector komt niet groter uit dan de maximaal mogelijke prijsstijging in de sociale huursector." Die huurprijzen mogen jaarlijks met maximaal 4,1 tot 5,6 procent worden verhoogd, afhankelijk van het inkomen.

Ook in vergelijking met koopwoningen stijgt de vrije huursector minder hard. Het laatste kwartaal van 2019 stegen de prijzen van koopwoningen met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toch worden de problemen in de vrije sector volgens De Groot niet minder, omdat de vraag niet afneemt en het aanbod niet snel genoeg groeit.

De Woonbond noemt de toenames nog steeds fors. "Bovendien is de vrije huurmarkt al onbetaalbaar. Er is echt regulering nodig van de huurprijzen in dit segment."