'Uppers' laten trots hun dagbesteding zien in Van Eigen Bodem

UP Social Club zit in de voormalige Bijlschool in Oud-Beijerland

“Het is onmogelijk om hier niet vrolijk te zijn”. Dat zijn eigenlijk alle begeleiders binnen de UP Social Club in Oud-Beijerland met elkaar eens. Bij UP wordt dagbesteding geboden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Voor de UP Social Club is de oude Bijlschool in het centrum van Oud-Beijerland zeer sfeervol verbouwd. De ‘Uppers’ werken er bijvoorbeeld in de tuin, geven er kinderfeestjes, er wordt gevoetbald en ze kunnen de handen uit de mouwen steken bij El Flaco, het Italiaanse restaurant dat ook in het pand zit.

Kelly-Jane (28) is druk bezig de vergaderruimte weer op orde te brengen na een bijeenkomst. “Het is hier heel leuk en leerzaam. Ik leer hier zelfstandig zijn.”

Zelfvertrouwen

En die ontwikkeling is belangrijk, vindt oprichter Ferenc van der Vlies. “Deze mensen hebben een achterstand in de maatschappij. En dus willen we ze het gevoel bieden dat je opbouwt met sporten en werken, een stukje zelfvertrouwen en integratie.”

De ‘Uppers’ zijn duidelijk trots op hun werk. Neeltje (41) is druk aan het schoffelen in de tuin en laat het liefst zien hoe het er in de zomer uitziet. “Dan hebben we aardbeien, courgette en tomaatjes.”

UP-schoenen

Ook is er de eigen schoenenlijn, de ‘Uppies’. Met een deel van de opbrengst wordt de UP Social Club bekostigd. De ‘Uppers helpen bij het ontwerpen en het verkopen van de schoenen. Ze gaan mee naar klanten om te vertellen over UP.

Overal in het pand hangen portretten van voetballer Johan Cruyff. Het was een vriend en oud-zakenpartner van Van der Vlies en hij ziet hem nog steeds als een grote inspiratiebron.

“Johan had altijd aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Dat heeft bij mij ook weer de ogen geopend”, legt Van der Vlies uit. “Ik vind het ook echt leuk om met deze mensen bezig te zijn en ze te inspireren, omdat ze mij ook weer inspireren met hun puurheid.”