Chocolatier uit Ridderkerk bouwt aan grootste chocoladekunstwerk ter wereld

"We zijn nu 2,5 week bezig, maar het gaat heel voorspoedig", vertelt Van Noppen dinsdagochtend vanuit zijn atelier. Het gaat om een monsterklus, waarbij meer dan 1600 blokken chocola van gemiddeld zeven kilo moeten worden gemaakt. Dat is ruim tien ton aan chocolade. Het oude record staat op 5,6 ton. "We hebben nu rond de 1050 blokken klaar, dus dat gaat goed."

De chocoladestukken gaan samen een enorm kunstwerk vormen, dat wordt tentoongesteld in de Onderzeebootloods op Heijplaat. De opbouw start op 3 februari en moet drie dagen later klaar zijn. Wat het precies gaat worden, houdt de chocolatier nog even geheim. "Dan moet het publiek komen kijken op 7 en 8 februari. Het wordt in ieder geval zeer spectaculair."

Medische zorg

Elk deel van het kunstwerk is te koop voor het goede doel. Kosten? Net geen duizend euro per blok. "Het is topkwaliteit chocola, dus het is de bedoeling dat het allemaal opgegeten wordt", zegt Van Noppen. De opbrengst gaat naar Mercy Ships, dat medische zorg verzorgt voor mensen die het niet kunnen betalen. Voornamelijk in West-Afrika is het goede doel actief.

"Omdat daar de armste mensen van deze wereld wonen en de nood het hoogst is", legt Alinda Lenting van Mercy Ships uit. "Deze mensen opereren we gratis in ons ziekenhuisschip. En we verzorgen ook medische trainingen, zodat het niveau van de gezondheidszorg in het land zelf ook hoger wordt."

1,5 miljoen euro

Inmiddels is 300 duizend euro opgehaald, maar de chocolatier verwacht veel meer. "De meeste onderdelen zullen worden verkocht op de dag van de onthulling zelf, op 6 februari. Dan komen er ook veel ondernemers. Veel mensen hebben al toegezegd een deel te kopen. We hopen wel tussen de 1 en 1,5 miljoen euro binnen te halen."