Rotterdamse advocaat wint smaadproces tegen oud-rechter

Oud-rechter Hans Westenberg moet bijna anderhalf miljoen euro met rente betalen aan de Rotterdamse advocaat Hugo Smit. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in een zaak die al zo'n 15 jaar loopt.

Het draait allemaal om een telefoongesprek dat Westenberg ooit voerde met Smit over een zaak die draaide rond projectontwikkelaar Chipshol. Rechters mogen helemaal niet bellen met advocaten.

In 2004 verscheen een boek waarin Smit over het gesprek vertelde. Daarop sleepte Westenberg de advocaat voor de rechter wegens laster. Volgens hem had Smit gelogen over het gesprek.

Maar inmiddels al snel kon worden vastgesteld dat het gesprek wel degelijk had plaatsgevonden. Daarop eiste de advocaat smartengeld van de rechter.

Het gerechtshof gaf beide partijen drie jaar geleden de gelegenheid om samen tot een schikking te komen, maar dat is niet gelukt. Vandaar dat er nu een uitspraak ligt, waarin de rechter is veroordeeld tot het betalen van een flinke schadevergoeding aan de Rotterdamse advocaat.