Raphael Maitimo: anoniem in Rotterdam, ster in Azië

Raphael Maitimo (rechts) is weer even terug in Rotterdam en vertelt aan presentator Dennis Kranenburg over zijn voetballoopbaan

Zijn profcarrière leek in Nederland op een dood spoor te zitten, maar nu is hij bijna een superheld als speler die het schopte tot het nationaal elftal van Indonesië. Dinsdagavond om 19:00 uur is hij te gast bij Radio Rijnmond.

Maitimo wist al vroeg dat hij profvoetballer wilde worden, maar toch liep de carrière van Rotterdammer Raphael Maitimo anders dan gepland. Hij begon met voetballen bij VV Nieuwerkerk en werd al snel gescout door Feyenoord. Daar doorliep Maitimo de jeugdopleiding en speelde hij voor diverse Nederlandse jeugdelftallen.

Een doorbraak bij Feyenoord bleef uit en na uitstapjes bij NAC en FC Dordrecht dreigde zijn loopbaan als een nachtkaars uit te gaan voordat deze goed en wel begonnen was. Ondertussen volgde Maitimo een HBO-opleiding sportmarketing & management, die hij succesvol afrondde.

"Als jonge jongen droomde ik van Boca Juniors in Argentinië en van Real Madrid." Hij kwam uiteindelijk terecht in een andere hoofdstad; Beijing in China. Daar speelde hij voor BIT FC, dat uitkomt op het tweede niveau van China. Na China vertrok Maitimo voor een voetbalavontuur naar Indonesië. Hij speelde daar voor diverse clubs en werd zelfs benaderd om international van Indonesië te worden, wat mogelijk was door zijn Indonesische roots, en in 2012 maakte hij daar zijn debuut.

Zijn hoogtepunt als international was de oefeninterland tegen het Nederlands elftal in 2013. Nederland won die wedstrijd met 3-0 en Maitimo speelde tegen Robin van Persie, met wie hij in de jeugd van Feyenoord samenspeelde.

Door zijn loopbaan in Indonesië, en het feit dat hij international was, werd hij erg populair in Azië. Hij werd er naast het voetbal benaderd voor reclamecampagnes en verzamelde dik 600.000 volgers op Instagram. Toch denkt Maitimo al na over een carrière na zijn voetballoopbaan. "Maar eerst wil ik nog wel 1 of 2 jaar doorgaan als voetballer."

