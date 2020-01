Havenwerkers betuigen steun aan collega's van Uniport

Bijeenkomst in de kantine van Uniport. Foto: Koen Keehnen

Een groep van tientallen havenwerkers heeft dinsdagmiddag het personeel van de Rotterdamse containerterminal Uniport een hart onder de riem gestoken. Volgens medewerkers van Uniport waren in de kantine van het bedrijf zo'n 175 mensen aanwezig, onder wie werknemers van onder meer APMT, ECT en PNO.

Personeel van Uniport strijdt al langere tijd voor een beter sociaal plan. Het bedrijf houdt op te bestaan. Een deel van de medewerkers kan naar andere Steinweg-bedrijven, maar voor zeker de helft van hen is straks geen werk meer. De vakbond eist meer geld voor het sociaal plan.

"Dit doet ons echt deugd", zegt een van de medewerkers van Uniport. "Het is fijn om te zien dat je er niet alleen voor staat en dat er nog sprake is van solidariteit in de Rotterdamse haven."

De bijeenkomst is een initiatief van de sectorraad, een afvaardiging van FNV-leden van de diverse bedrijven in de Rotterdamse haven.