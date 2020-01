Bende smokkelde 700 mensen naar Engeland; man uit Krimpen verdachte

Een man uit Krimpen aan den IJssel is opgepakt omdat hij deel zou uitmaken van een mensensmokkelbende. Ook twee mannen uit Den Haag en één uit Leiden zijn opgepakt. Volgens de Franse justitie zou de bende zo'n 700 mensen in koelwagens of boten hebben overgezet naar Engeland.

Het onderzoek naar de bende begon in de zomer van 2018. Migranten zouden op rustplaatsen voor vrachtwagens in koelwagens richting Engeland worden verstopt of vanaf Calais in rubberboten worden overgevaren. Voor zo'n overtocht betaalde migranten zo'n vijfduizend euro. In totaal hebben de mensensmokkelaars ongeveer vier miljoen euro verdiend.

De 36-jarige man uit Krimpen aan den IJssel werd dinsdagmorgen door de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de Franse autoriteiten gearresteerd. Hij zou, samen met een man uit Den Haag, een rubberen boot hebben gekocht en die vervolgens vanuit Calais hebben gebruikt.