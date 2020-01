Mannen opgepakt voor oplichting met kalenderverkoop voor zieke kinderen

Het onderzoek is gestart na een aangifte van fraude. De FIOD denkt dat de twee verdachten een constructie op poten hebben gezet om verkopers kalenders deur-aan-deur te laten verkopen. De verkopers hadden een pasje bij zich en een flyer van het goede doel.

Op basis van onderzoek zegt de FIOD dat er jaarlijks voor ruim 600 duizend euro aan kalenders is verkocht. Daarover zou geen omzetbelasting zijn betaald. Ook stonden de werknemers niet allemaal in de loonadministratie. Het geld is gebruikt voor zakelijke doeleinden. De rest, ongeveer een derde schat de FIOD, is in de zakken verdwenen van de verdachten.

Bij huiszoekingen zijn de woningen van de verdachten en een bedrijf in Rotterdam en Rijswijk doorzocht. Er is beslag gelegd op een Mercedes en een Audi, contant geld, horloges en sieraden.