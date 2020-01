Van Guardiola naar Woudestein: oud-speler Manchester City tekent bij Excelsior

Anderhalf jaar geleden was hij zelfs nog aanvoerder bij de onder 23 van The Citizens. Afgelopen zomer maakte hij de transfer naar Waregem, waar hij uiteindelijk ook niet aan spelen toe kwam. Nu in Kralingen is Humphreys helder over zijn doel: ''Excelsior moet terug naar de eredivisie.''

Bekijk boven dit bericht het gesprek met Cameron Humphreys, waarin hij vertelt hoe het is om te trainen met wereldsterren als Sergio Agüero, Kevin de Bruyne en Raheem Sterling. Daarnaast probeert hij 'Keuken Kampioen divisie' uit te spreken.