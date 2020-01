Emotionele zoektocht naar gevallen kat: 'Traantje gelaten'

Kat in de boom in Alblasserdam (Bron: Alblasserdamsnieuws - Peter Stam)

Alblasserdam is in de ban van de kat die maandagavond uit een 17 meter hoge boom viel. De reddingsactie aan de Voltastraat mislukte, waarna het beestje de benen nam. Sinds de val is er geen spoor van het beestje te bekennen.

De buurt zette een zoekactie op touw. "Vier mensen hebben in het bos gezocht naar de kat", blikt Manuela Ligthart terug. Er is drie uur gezocht: zonder resultaat. Ook vanmorgen werd het beestje niet gevonden.

Het is volgens kattenexpert Miranda Geerlings heel bijzonder dat een kat op zo'n hoogte heeft vastgezeten. Zij vermoedt dat het beest in paniek in de boom is geklommen.

Alblasserdamse Ligthart is emotioneel over de kat. "In bed had ik het er vanmorgen moeilijk mee. Ik heb wel een traantje gelaten."