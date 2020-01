Zuid-Holland kiest 25 foto's voor landelijke tentoonstelling WO2 in 100 foto's

Foto's gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog in onder meer Brielle, Hendrik-Ido-Ambacht, Dirksland, Oud-Beijerland en Rotterdam zijn gekozen als inzending namens de provincie Zuid-Holland voor het fotoproject 'WO2 in 100 foto's'.

Elke provincie stuurt 25 foto's in. Een jury bepaalt de komende weken welke foto's worden opgenomen in de tentoonstelling 'WO2 in 100 foto's'. Die tentoonstelling is vanaf 30 maart te zien in het gebouw van de Tweede Kamer.

Dordrecht

Inwoners en archiefinstellingen in Zuid-Holland hebben meer dan 300 foto's ingestuurd. Jos Klaus heeft een foto uit 1942 ingebracht waarop zijn vader staat. De foto is gemaakt aan de Riedijk bij het wasserijbedrijf van de familie. Klaus' vader staat bij een bakfiets met rieten manden erop.

"Op een gegeven moment mocht er geen voedsel over de rivier vervoerd worden, dat was strafbaar. Toen heeft hij dat onderin die manden gedaan en zo is hij langs de bewaking gegaan", vertelt Jos Klaus.

"Het was niet alleen voor het eigen gezin. Er waren ook nog twee onderduiksters in huis, daarvoor hadden ze meer voedsel nodig dan de voedselbonnen in voorzagen." De foto van Klaus zat bij de laatste 50 van Zuid-Holland, maar heeft de uiteindelijke selectie van 25 niet gehaald.

Vlaardingen

Een foto van twee jonge mannen die met hun hoofd uit een luik komen, is wel opgenomen in de 25 foto's van Zuid-Holland. Hij is ingezonden door Lars Nanninga. Zijn vader en zijn oom staan op de foto, die door zijn opa in Leidschendam is gemaakt.

"Ze kwamen van het Koningin Emmaplein in Vlaardingen en zitten daar ondergedoken", weet Nanninga. Ze wilden daarmee de arbeitseinsatz ontwijken. Veel Nederlandse jongens en mannen moesten in Duitsland werken. "Dat was gebeurd met hun neef Friso en die heeft dat helaas niet overleefd."

De vader en oom van Lars Nanninga hebben de oorlog overleefd. "Ze hebben tot hun dood last gehad van die angsten uit de oorlog."