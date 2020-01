Numansdorpers hebben plannen met leegstaand gemeentehuis

Verslaggever Sanne Waldekker nam een kijkje in het gemeentehuis

Maak van het leegstaande gemeentehuis in Numansdorp een dorpshuis met appartementen voor jongeren. Dat vindt buurtbewoner Jan Reedijk. Volgens hem zijn er veel clubs, verenigingen en inwoners die hier belangstelling voor hebben.

Door de gemeentelijke herindeling vorig jaar kwamen meerdere gemeentehuizen in de Hoeksche Waard leeg te staan. “Het zou zonde zijn als die in Numansdorp uiteindelijk tegen de vlakte zou gaan voor woningbouw”, vindt Reedijk. “We hebben geen buurthuis meer en er is veel behoefte aan.”

Opslagplek

De gemeente Hoeksche Waard gebruikt het gemeentehuis nu vooral nog als opslagplek voor de spullen uit de verschillende gemeentehuizen. Overal staan printers, bureaus en stoelen. “En ondertussen zie je dat de staat van het gebouw achter holt”, verzucht Reedijk.

In de oude raadzaal kunnen volgens Reedijk mooi zondagochtendconcerten georganiseerd worden. Ook kan er bijvoorbeeld goed gedanst worden. De oude kantoren van de ambtenaren zouden in trek zijn bij kunstenaars.

Inloopavond

De Numansdorper organiseert woensdagavond een inloopavond om met belangstellenden plannen te smeden. Hij heeft hiervoor budget gekregen vanuit de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Ook zijn er al gesprekken geweest met wethouders en raadsleden.

“Maar de gemeente komt nog niet echt over de brug. We hebben alleen de sleutel nodig. Ik hoop dat de bijeenkomst voor een laatste duwtje kan zorgen.”