Fortuna - Feyenoord definitief gestaakt vanwege dichte mist

De TOTO KNVB-bekerwedstrijd Fortuna Sittard-Feyenoord is na 64 minuten met een 1-1 stand definitief gestaakt vanwege dichte mist. Het was eerst de vraag of de wedstrijd ├╝berhaupt door kon gaan. Scheidsrechter Kevin Blom besloot na een opklaring echter dat er gevoetbald kon worden.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaf tegenover Fox Sports aan dat beide ploegen volgende week dinsdag de wedstrijd willen afmaken.

In de eerste helft was het voetbal ook niet hoogstaand. Beide ploegen kwamen op het slechte veld in Sittard niet tot veel kansen. Een gevaarlijke vrije trap van Fortuna was eigenlijk het enige hoogtepunt van de eerste helft.

Knullige eigen doelpunt

Totdat Orkun Kökcü vlak voor rust een hoekschop nam. Via de kluts en Fortunees Amadou Ciss ging de bal in het doel: 0-1. Ondanks dat Fortuna de eerste helft wat dreigender was, ging Feyenoord dus rusten met een voorsprong.

De eerste helft begon voor de thuisploeg meteen goed. Amadou Ciss dook in het mistige Sittard op voor doelman Justin Bijlow. De Feyenoord-doelman redde goed, maar kreeg even later wel een goal tegen. Felix Passlack schoot de bal met zijn rechter binnen: 1-1.

Staking

In de 54e minuut vroeg Kevin Blom aan de aanvoerders en trainers of er nog gevoetbald kon worden. Daaruit bleek dat het nog even geprobeerd werd. Tien minuten later besloot Blom wel om de wedstrijd voorlopig stil te leggen.

Nadat de wedstrijd voorlopig was gestaakt, keurde de scheidsrechter later de omstandigheden op het veld opnieuw. Hij besloot vervolgens om de wedstrijd definitief te staken.

Opstelling Feyenoord

Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Larsson

Scoreverloop

43' 0-1 Amadou Ciss (eigen doelpunt)

48' 1-1 Felix Passlack

