LIVE: Fortuna - Feyenoord (0-1)

Fortuna - Feyenoord in een mistig Sittard

Gaat Feyenoord zich via Fortuna Sittard plaatsen voor de kwartfinale van de KNVB Beker? Wie niets wil missen van het duel in Limburg stemt af op Radio Rijnmond.

Dennis van Eersel en Sinclair Bischop verzorgen het verslag en zullen je zoals altijd meenemen in de sfeer van de wedstrijd. Bart Nolles presenteert de radioshow, die om 20:00 uur begint. Drie kwartier later trappen Fortuna en Feyenoord af.

In de eredivisie werd Feyenoord door Fortuna Sittard verrast. Onder toenmalig trainer Jaap Stam werd in oktober met 4-2 verloren. Sinds eind oktober staat Dick Advocaat aan het roer in Rotterdam. Hij verloor tot dusver alleen het Europa League-duel met FC Porto.



Opstelling Feyenoord

Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Larsson

Scoreverloop

43' 0-1 Amadou Ciss (eigen doelpunt)

Volg hieronder onze liveblog rondom de wedstrijd.