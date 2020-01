Fortuna-Feyenoord gaat door: 'Er is wel maar 100 meter zicht'

Na een aantal keuringen besloot scheidsrechter Kevin Blom dat de wedstrijd definitief toch door kon gaan.

Rijnmond-weerman Ed Aldus meldt dat er maar 100 meter zicht is in Sittard. "Een uur geleden was er nog een zicht van acht kilometer. Dat is gewoon goed. Maar op dit moment is het teruggelopen tot 100 meter. Vooral buiten het stadion is dat het duidelijkst zichtbaar, daar is het nog slechter dan in het stadion zelf. Het vriest nu ook twee graden in Sittard en de verwachting is dat dat vanavond niet gaat veranderen."

De mist wordt ook niet minder. "Ik verwacht daar geen verandering in. Het blijft dichte mist. Je praat daarover als het zicht minder is dan 250 meter. Daar zitten we dus dik onder. Dat betekent slecht zicht en dat gaat niet veranderen. In Brabant zie ik zelfs zichtwaarden van rond de 75 meter."

Live op de radio

De wedstrijd begint zoals gepland om 20.45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag in Sittard.

Remco Ravenhorst (voorzitter van supportersvereniging De Feijenoorder) was onderweg naar Sittard, toen het nog niet bekend was dat de wedstrijd door zou gaan."Het zicht onderweg was slecht. Het is heel mistig. Op de snelweg is het wel te doen, maar je merkt dat mensen her en der hun snelheid aanpassen. Het is verre van ideaal."