UPDATE Fortuna-Feyenoord: herkeuring om 19.00 uur, vooralsnog gaat wedstrijd door

Feyenoord-supporter Remco Ravenhorst was onderweg naar het mistige Sittard: 'Zicht op de weg was slecht'

Door de mist is het zicht op het veld slecht. De scheidsrechters voerden om 18:00 uur een meting uit om te kijken of de wedstrijd door kan gaan.

UPDATE: De wedstrijd gaat vooralsnog door meldt scheidsrechter van dienst Kevin Blom op Instagram. Om 19.00 uur vindt er een herkeuring plaats in Sittard.

Zicht slecht op de snelweg

Remco Ravenhorst (voorzitter van de supportersvereniging) De Feijenoorder) was onder naar Sittard. "Het zicht onderweg was slecht. Het is heel mistig. Op de snelweg is het wel te doen, maar je merkt dat mensen her en der hun snelheid aanpassen. Het is verre van ideaal.

Ik begreep op de Instagram-pagina van scheidsrechter Kevin Blom dat het wel echt aan het opentrekken is in het stadion. Dat geeft goede hoop, maar met deze weersomstandigheden weet je het natuurlijk nooit."