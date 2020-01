Shirt met 'Pleurt op met je Songfestival' kopen? Dat kan!

Het is druk bij de populaire kledingwinkel Nultien Kleding op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De t-shirts en truien met de tekst 'Pleurt op met je Songfestival' vliegen de deur uit.

De tekst komt uit de koker van de eigenaar Guy de Hoog.

"Ik zat op de bank met een maatje en hij vroeg mij of ik nog iets met het Songfestival zou gaan doen? Eigenlijk wist ik het niet, want ik heb er eigenlijk niet zoveel trek in. Hij kwam toen op het idee dáár juist iets mee te doen." Zo kwam Guy op de tekst 'Pleurt op met je Songfestival'.

Een vette knipoog

Het werd meteen een hit. Dat de kleding als warme broodjes over de toonbank gaat, wil volgens De Hoog niet zeggen dat de Rotterdammers een hekel aan het Songfestival hebben.

"Het sentiment dat hier in de winkel hangt, is dat het super goed voor de stad is. Je ziet dat de stad weer groeit. Maar aan een overkill Songfestival hebben we niets."

Niet iedereen ziet de grap van het shirt in. Zekere een fan van het Songfestival niet: "Niet tof man, zo'n grapje haal je toch niet uit?"

"Het is natuurlijk één grote vette knipoog, maar als het op een gegeven moment meer over het Songfestival gaat dan over Feyenoord, dan is het natuurlijk allemaal wel wat uit verhouding", zegt De Hoog enigszins lachend.