Extra drinkwaterboot voor Europoort en Maasvlakte

Het waterbedrijf is al meer dan honderd jaar vaste leverancier van drinkwater aan de binnenvaart, in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Tot nu toe waren drie drinkwaterboten voldoende, goed voor 90 duizend kuub drinkwater per jaar aan circa 13 duizend klanten in de verschillende Rotterdamse havens.

In het westelijk havengebied kwam het waterbedrijf alleen op woensdag, de rest van de aanvragen werd uitbesteed aan een concurrent. Maar de vraag nam toe, waardoor de inzet van een extra waterboot nu wel rendabel is, zegt schipper Richard van der Donk.

Even wennen

"Door de aanleg van Maasvlakte 2 en de komst van nieuwe terminals, lig- wachtplaatsen hebben we het druk. Het is een groot gebied, maar we merken wel dat schepen nog moeten wennen aan ons dagelijkse rondje."

De waterboot heeft als ligplaats de Scheurhaven en vaart dagelijks een rondje door de Europoort, het Calandkanaal met aangrenzende havens, de Maasvlakte, het Beerkanaal met aangrenzende havens, de Seinehaven, Neckarhaven en Dintelhaven. Binnenvaartschepen die havengeld betalen, mogen tot zesduizend liter per keer drinkwater afnemen van één van de drinkwaterboten.