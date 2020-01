Rotterdam wil groene miljoenen van Frans

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft eurocommissaris Frans Timmermans uitgenodigd om naar Rotterdam te komen. Aboutaleb wil een ontmoeting organiseren tussen hem, de gemeente en de haven, liefst nog in het voorjaar.

Timmermans werkt in Brussel aan plannen om Europa te vergroenen. Hij heeft er duizend miljard euro voor beschikbaar. De helft is bedoeld voor subsidies aan landen en steden, de helft kan in de vorm van leningen worden verstrekt. Aboutaleb wil graag een beroep op dat geld doen voor Rotterdam.

Veel plannen

In Rotterdam zijn veel plannen voor vergroening. Van huizen isoleren en stoppen met gasaansluitingen in nieuwe huizen, tot het planten van duizenden bomen en het vergroenen van platte daken.

Timmermans wil graag aan Europa laten zien wat er allemaal mogelijk is om te vergroenen. "Wij hebben tegen Timmermans gezegd: je treft Rotterdam aan je zijde", vertelt Aboutaleb aan Rijnmond.

De eurocommissaris mag in Rotterdam komen uitleggen wat hij precies wil, en de stad kan aan Timmermans laten zien wat de mogelijkheden zijn.