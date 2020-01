HET OPKAMERTJE 634 - 19 jan 2020

1. Dood zijn duurt zo lang – Bert Plagman

2. De meest wezenlijke dingen – Johan Goossens

3. My Valentine – Paul McCartney

4. Mutkuziek – Joop & Jessica

5. The whole night long – Wim de Bie

6. Wie heeft ‘r voor mij een baan – Broadway

7. Geen gezeik iedereen rijk – Haagse Bluf

8. Money – Pink Floyd

9. Big yellow taxi – Counting Crows & Vanessa Carlton

10. Voor de tv – Johan Goossens

11. Long ago – Tee-Set

12. Theme from The Pink Panther – The Swingle Singers

13. I can’t carry a tune – Jerry Lewis