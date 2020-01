Raad vergadert over stadion FC Dordrecht

FC Dordrecht krijgt hoogstwaarschijnlijk dinsdagavond duidelijkheid of de gemeente bereid is garant te staan voor een lening voor een nieuw stadion.

Burgemeester en wethouders van Dordrecht willen dat niet, maar na twee informatieavonden krijgen nu alle partijen in een commissievergadering de kans om hun mening te geven over de kwestie.

Een grote meerderheid van de Dordtse raad lijkt het standpunt van het gemeentebestuur te volgen, maar Beter voor Dordt, de grootste partij, zei twee weken geleden er nog niet uit te zijn.

De Dordtse voetbalclub wil vooral snel duidelijkheid. Algemeen directeur Hans de Zeeuw suggereerde dat de club wellicht zelf de stekker eruit trekt en volgend seizoen niet meer bestaat.

Ook in het geval dat de club doorgaat, zijn er maanden nodig om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Er moet dan onder meer een nieuwe hoofdsponsor komen.

Andere gebruikers van het sportcomplex, DFC, RCD en The Hawks, zien een nieuw stadion liever elders verrijzen, zodat er meer ruimte komt voor deze clubs.

Rijnmondverslaggever Thijs Blom is bij de vergadering aanwezig en is via Twitter te volgen: