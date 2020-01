Stadion FC Dordrecht van de baan

Raad vergadert over stadion FC Dordrecht

De kans dat FC Dordrecht een nieuw stadion kan bouwen is vrijwel verkeken. Dinsdagavond bleek een meerderheid van de gemeenteraad géén garantie te willen geven voor een lening.

Burgemeester en wethouders van Dordrecht willen dat ook niet en kregen steun van de vier coalitiepartijen. De oppositie ziet nog wel mogelijkheden.

CDA en ChristenUnie/SGP zeiden géén kansen meer te zien, maar coalitiegenoten Beter voor Dordt en de VVD zaaiden twijfel door te vragen of het college nog andere mogelijkheden ziet.

Op tientallen vragen welke kansen die partijen dan zelf nog zien kwam geen antwoord. Wethouder Marco Stam zei dat het afgeschoten plan "de laatste kans" was voor FC Dordrecht.

De PvdA kondigde niettemin aan, dat volgende week in de gemeenteraad een motie wordt ingediend om te bezien of er toch nog een haalbare variant te vinden is.

Beter voor Dordt en VVD wilden niet ingaan op de vraag of ze die motie zullen steunen. wethouder Stam zei de motie af te wachten en uit te voeren als die wordt aangenomen.

Algemeen directeur Hans de Zeeuw houdt, net als de dit keer niet massaal opgekomen supporters, nog hoop: "ik zie dat er bewogen wordt. Volgende week valt pas het besluit."



Of hij de stekker zelf uit de club trekt bij een negatieve uitkomst wil hij nog niet zeggen: "maar het wordt dan wel een heel moeilijk verhaal."

