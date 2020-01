Video: verdachten dodelijke schietpartij lieten bloedspoor achter door Schiedam

Naast de 41-jarige man die een week geleden is opgepakt omdat hij iemand zou hebben doodgeschoten aan de Boomgaardstraat in Schiedam, zoekt de politie nog twee andere verdachten. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen en een vrouw weglopen.

De politie vermoedt dat een van hen gewond is geraakt bij het schietincident. Er liep een bloedspoor van ruim 400 meter, tot aan de Ooievaarsteeg. Daar stopte het spoor, waarschijnlijk zijn de drie in een auto gestapt. De bewoner van het pand in Schiedam is al opgepakt, de politie denkt dat hij een van de drie verdachten is die op beeld is te zien.

Het slachtoffer was een 26-jarige man uit Rijswijk. Agenten vonden hem zwaargewond in het huis aan de Boomgaardstraat.

Rechercheurs deden na de schietpartij buurtonderzoek. Ze spraken met buurtbewoners, horeca-eigenaren en winkeliers om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Ook werden camerabeelden bekeken en zijn oproepen op informatieborden in het Pools geplaatst. In de buurt wonen namelijk veel Polen.

In het programma Opsporing Verzocht deed de politie een getuigenoproep. Er zijn beelden laten zien van de drie verdachten, afkomstig van bewakingscamera’s langs de vluchtroute.