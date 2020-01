Vrouw aangehouden voor betrokkenheid schietpartij Alexandrium

De politie heeft dinsdagmiddag een 31-jarige Rotterdamse aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident en carjacking bij winkelcentrum Alexandrium, in september vorig jaar.

Een man en een vrouw werden die ochtend rond 09:30 uur op het Poolsterplein beschoten midden tussen het winkelend publiek. Ze zaten in een Range Rover en werden achternagezeten. Tientallen omstanders zaten ineens gevangen in een kogelregen. Niemand raakte gewond.

De daders, vermoedelijk een man en een vrouw, stalen daarna een Audi en reden weg.

Wat de rol van de opgepakte 31-jarige vrouw in dit alles is geweest, is nog onduidelijk.