Drinkwater stroomt kelders in na gesprongen leiding Rotterdam-West

Drinkwater stroomt kelders in na gesprongen leiding in Rotterdam-West

Een drinkwaterleiding onder de stoep langs de Willem Buytewechstraat op het Coolhaveneiland in Rotterdam-West is dinsdagavond gesprongen. Daardoor ontstond een gat van een paar vierkante meter in de stoep. Het water stroomde zeven kelders in. Twee daarvan moesten door de brandweer worden leeggepompt.

Waterbedrijf Evides had het lek in de leiding rond 20:15 uur gedicht. Daarna was de overlast snel onder controle. Wel zitten drie straten zonder water.

Het water stroomde een tijdje in grote hoeveelheden over de stoep. Het meeste verdween weer in de putten naar het riool. Een deel kwam in de kelders van woningen terecht.

Er zijn geen huizen ontruimd en er was geen gevaar voor elektra of gas, zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.

Volgens Evides ging het om een spontane breuk, er waren geen werkzaamheden in de buurt. De eerste meldingen van wateroverlast kwamen even na 19:00 uur.

Het waterbedrijf is direct de straat gaan repareren en verwacht nog voor middernacht de waterkraan weer open te kunnen draaien. Het repareren van de straat kan nog wat langer duren, het weggespoelde zand moet worden vervangen.