VVD wil reparatie cruiseschepen terug naar Rotterdam halen

Oasis of the Seas in dok

De VVD'er heeft het verzoek tot een rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat ingediend. Daarna wil hij met de betrokken ministers een extra gesprek.

"Het wordt tijd dat het werk weer naar Nederland komt," vindt Dijkstra. "De sector loopt nu te veel geld mis. Er is de laatste jaren beloofd dat er actie zou worden ondernomen. Maar er is nog niets veranderd."

Oasis of the Seas

De laatste grote reparatie aan een cruiseschip was in 2014. Toen werd het schip Oasis of the Seas bij Keppel Verolme in de Botlek gerepareerd. Het personeel dat werd ingezet bij dat werk, kwam ook uit het buitenland en had geen werkvergunning. Daarnaast werkten de medewerkers onder erbarmelijke omstandigheden.

De inspectie constateerde de misstanden en minister Asscher van sociale zaken legde de eigenaar van het schip, Royal Caribbean, een boete van een miljoen euro op. Een straf die ook in hoger beroep door minister Koolmees werd gehandhaafd.



Volgens de scheepswerven zijn de rederijen sinds 2014 uitgeweken naar andere Europese landen. Dat kost de maritieme sector honderd miljoen euro, werd eerder door de bedrijven geconcludeerd.

Volgens Dijkstra is het onder meer aan de bonden om de situatie te helpen oplossen. "De vakbonden hebben hun principes over het invliegen van buitenlands personeel. Maar door het inzetten van louter Nederlands personeel kan een klus wel te duur worden. En dan zeg ik: je kunt beter iets dan niets hebben."