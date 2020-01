Amateurclub RVV Blijdorp in het donker na vernielde lichtmasten

De voetbalamateurs van RVV Blijdorp zitten in het donker. Sinds afgelopen weekend de lichtmasten zijn vernield, kan er niet meer getraind worden op de velden langs de A20.

Honderden leden zijn gedupeerd, zegt voorzitter Erno Wientjens. "Zaterdag wilden we die verlichting aanzetten en bleek op een aantal masten geen stroom te staan. Toen zagen we dat er kasten waren opengemaakt en dat er kabels waren doorgeknipt."

Wientjes heeft geen idee waarom de lichtmasten zijn vernield. "Wie doet dit en waarom, dat is vraag. Het schijnt dat er koper zit in de drivers die de led-verlichting aanstuurt, maar dat is puur giswerk."

Ondertussen kan al dagen niet getraind worden en dat is niet fijn voor de honderden leden die 's avonds gebruikmaken van de velden. Wientjens: "Het is voor januari prachtig weer om te trainen, het is heel jammer."

De club hoopt zo snel mogelijk weer licht te krijgen en overlegt daarover met de gemeente Rotterdam en leverancier van de verlichting. "Donderdag komt de leverancier kijken wat er gerepareerd moet worden. Als het niet meteen hersteld kan worden, dan komt er noodverlichting, zodat we donderdagavond weer het veld op kunnen."