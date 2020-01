Mishandelde Spijkenisser was luisterend oor voor jongeren

Gesprek met Dennis over de mishandeling van zijn vader

"Hij is erg geestelijk heel erg aan toen, kan niet meer slapen, niks", begint Dennis tegen onze verslaggever zodra die binnen is. De vader van Dennis werd vorige week in zijn huis in Spijkenisse mishandeld door drie jongemannen. Sindsdien durft hij niet meer alleen te zijn, houdt hij de lampen uit en de gordijnen dicht. Dennis blijft dag en nacht bij zijn vader.

Vorige week donderdagavond was de buurman op visite bij de 77-jarige vader van Dennis. Rond 22:25 uur ging de buurman naar huis. Er werd op het raam geklopt en het slachtoffer dacht dat de buurman iets vergeten was.

Het bleken overvallers. Ze sloegen de man tegen de grond en trapten op hem in. De man bleef om hulp schreeuwen, waarschijnlijk zijn de daders daarom op de vlucht geslagen.

De verdachten zijn vermoedelijk een wat oudere jongen en twee jongens van 16-18 jaar. Het gerucht gaat dat ze uit Waterland komen, een wijk in Spijkenisse.

"Ik heb er geen woorden voor", zegt Dennis. "Mijn vader is een geliefd persoon, er komen hier vaak jongeren op bezoek die mijn vader helpt. Dit is een open huis voor mensen die liefde en aandacht nodig hebben. Dan komt het extra hard aan dat het vooral de jeugd is die zoiets doet."

Dennis vermoedt dat de daders op de bewuste avond hebben staan wachten tot iedereen weg was. Ze wisten dat er veel aanloop in het huis was en wachtten op het moment dat de lichten uitgingen.

Hij kan er met zijn hoofd niet bij. "Met een schoen in iemand's gezicht trappen, hoe kun je jezelf verlagen tot zoiets?"

