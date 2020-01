Het weer van vandaag: grijs en mistig

Vandaag is het grijs en eerst ook mistig. Lokaal is een spatje motregen mogelijk. Het wordt zachter met vanmiddag een temperatuur van 8 graden. Er waait een zwakke en aan zee matige zuidwestenwind, in de loop van de middag gaat de wind uit het noordoosten waaien. Vanavond en vannacht opklaringen en gaat zich op uitgebreide schaal mist vormen. De temperatuur daalt naar 3 of 4 graden. De zwakke wind draait naar het oosten.