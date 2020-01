Nieuw operatiekamercomplex voor IJsselland Ziekenhuis

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel krijgt een nieuw operatiekamer complex (OKC). Deze week worden 36 modules, een soort legoblokken van metaal, in vier dagen naar het ziekenhuis vervoerd en op de eerste verdieping gehesen met een kraan.

"We hebben een gebouw gekocht in delen in Duitsland en dat wordt in modules hierheen gebracht en dat gaat een groot gedeelte van ons nieuwe OK-complex herbergen", licht de heer Hans Bouts, die verantwoordelijk voor het project is, toe.

Operatie op zich

De modules naar het ziekenhuis krijgen, was een operatie op zich. "Ze zijn in Duitsland gemaakt, per boot hierheen gekomen en uitgeladen in Dordrecht en ze komen 's nachts over de weg naar Capelle toe op hele grote vrachtwagens. Ze worden met een hele grote kraan er vanaf gehaald en op positie gezet", vertelt Bouts.

"Er zit in de modules een groot gedeelte van de installaties al in die je in een OK-complex nodig hebt. De wanden zijn al helemaal afgewerkt. Het is al vrij ver gevorderd en daarom kunnen we snel in bedrijf."

Naar verwachting staan alle 36 modules uiterlijk vrijdag op hun plaats en binnen één week wordt de basis voor het nieuwe OKC gevormd. Daarna wordt alles in ongeveer drie maanden afgewerkt. Verwacht wordt dat in mei het complex volledig af is.

Het IJsselland Ziekenhuis probeert met deze werkwijze de overlast te beperken: "Het is een snelle manier en het IJsselland zit op een postzegeltje met veel omwonenden in de buurt. We wilden het ook snel bouwen zonder al te veel overlast voor patiënten en de omgeving, dus daarom kies je voor deze bouwwijze", zegt Bouts.

Nieuwbouw en renovatie

Voor het nieuwe OKC heeft het IJsselland gekozen voor een deel nieuwbouw en een deel renovatie. "Het oude OK-complex is verouderd en de moderne ontwikkelingen verlangen steeds meer dingen, digitalisering, strengere eisen op het gebied van luchtkwaliteit. Op een gegeven moment is het klaar en dan moet je het gaan vervangen". legt Bouts uit.

Het IJsselland Ziekenhuis is in 2016 gestart met een ingrijpend renovatie- en nieuwbouwtraject. In 2019 is de nieuwe Acute Opname Afdeling (AOA) in gebruik genomen en de eerste algemene gerenoveerde verpleegafdeling geopend.