Het succes van het Rotterdamse Cold Case-team

Soms komt na twintig jaar dat verlossende telefoontje alsnog. Een nabestaande krijgt een rechercheur aan de lijn. "We hebben een dader." Het is de praktijk van de Cold Case-teams in Nederland. Het meest succesvolle: Rotterdam.

Alleen al in Rotterdam en omgeving liggen er nog zo'n 400 moorden en vermissingen op de plank. Regelmatig wordt van een oude zaak het stof afgeblazen. Verbeterde DNA-technieken geven nieuwe inzichten en daardoor komt een verdachte in beeld.

Een vrij recent opgeloste zaak is de Oostvoornse kofferbakmoord , die na 15 jaar alsnog is opgelost. In het verkoolde lichaam van het slachtoffer Caroline van Toledo werd een miniscuul snippertje DNA gevonden en dat matchte met verdachte Leon van M. Bovendien kwamen er getuigen, die na jaren zwijgen hun verhaal deden.

Rene Bergwerff, leider van het Cold Case-team Rotterdam, heeft het al heel vaak meegemaakt: getuigen die alsnog gaan praten. "Bij de zaak-Oostvoorne was het voor iedereen die al die tijd aan de zaak heeft gewerkt heel spannend. De opluchting was groot toen er een veroordeling kwam. Ook de rechter heeft dus gezien dat er voldoende bewijs was tegen deze verdachte."

De kofferbakmoord past in een rijtje succesvol opgeloste, oude moordzaken. Zoals de Kralingse homomoorden (1993), de dood van Udo van Aken (2003) en de berechting van de Britse timmerman John Sweeney (1990, 2001).

Prostitutiekiller

Een bijzondere zaak was ook die tegen de man die de prostitutiekiller werd genoemd, Albert B. uit Schiedam. Hij werd gelinkt aan meerdere moorden op prostituees. Uiteindelijk is hij voor twee moorden veroordeeld, uit 1990 en 1991.

Een van de slachtoffers was Francisca Garcia Hofland. Rene Bergwerff herinnert zich nog goed dat hij haar moeder Marijke Hofland opbelde. "Haar eerste vraag was: 'Maar zijn jullie mijn dochter dan niet vergeten?' Dat was voor mij wel een trigger: ok, zij zit dus thuis en denkt dat wij het vergeten zijn, terwijl wij er keihard mee aan het werk waren. Als je dat moment meemaakt, is dat een belangrijke motivatie om een volgende zaak op te pakken."

Hij verklaart er voor een deel ook het succes uit van het Rotterdamse Cold Case-team: "Wij doen het hele proces, van A tot Z. Inclusief het contact met de familie. De betrokkenheid bij het team wordt groter. Je weet waarvoor je het doet. De voldoening is dan groot als de zaak wordt opgelost."

Blijven knagen

Het succes is dus groot, maar sommige zaken blijven knagen. Vandaar dat er jaarlijks een Cold Case-kalender wordt uitgebracht, van zaken die nog op een verdachte liggen te wachten. Zoals de moord op de 13-jarige Sedar Soares (2003) en Vera van der Lee (1991).

Bergwerff: "Het is heel simpel: er lopen in Nederland heel veel getuigen rond die informatie hebben. Zij kunnen ons helpen bij het oplossen van zaken. Die moeten wij zien te bewegen om op de lijn te komen, om hun verhaal te doen. Daar kunnen ze me voor wakker maken om bij nacht en ontij mee aan de slag te gaan."

Een uitgebreid interview met Rene Bergwerff over het Rotterdamse Cold Case-team is vanavond op Radio Rijnmond te horen tussen 19:00 en 20:00 uur. U kunt het ook beluisteren door bovenaan op de blauwe tegel te klikken.