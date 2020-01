Schiedam moet zich opnieuw buigen over vergunning voor Huisman

Omwonenden van het bedrijf aan de Wiltonhaven maakten bezwaar over de nieuwe vergunning. Zij vinden dat ook schepen die aanmeren bij Huisman moeten worden meegenomen in de vergunning. Immers, op die schepen wordt onder meer door het aanwezig zijn van de bemanning ook geluid gemaakt.

De gemeente Schiedam nam de zienswijze van de omwonenden niet over. De rechtbank stelde Schiedam tijdens de rechtszaak in het gelijk.

De Raad van State haalde een streep door die uitspraak en vindt nu dat de gemeente een nieuwe uitspraak over het bezwaar moet nemen.

Het is niet de eerste keer dat de Raad van State de gemeente Schiedam in het ongelijk stelt in een procedure rondom Huisman. Eerder moest een nieuw besluit worden genomen over het geluid dat op het terrein wordt geproduceerd.