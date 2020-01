Willem (60) schiet te hulp na mishandeling Spijkenisse: 'Welke achterlijke idioten doen zoiets?'

Het politiebureau in Spijkenisse | Foto: Rick Huijzer

Toen Rotterdammer Willem (60) hoorde over de mishandeling van de 77-jarige man in Spijkenisse, vorige week donderdag, werd hij 'ontzettend kwaad'. Hij wil het er niet bij laten zitten. De Rotterdammer wil het tipgeld dat de zoon van het slachtoffer uitloofde (100 euro) om de daders te vinden, verhogen met tweehonderd euro. "Ik vind dat mensen dit vaker moeten doen."

Die tweehonderd euro kan Willem zelf ook gebruiken. "Misschien wel, maar ik heb het er wel voor over."

Deze week werd bekend dat een 77-jarige man in zijn woning in Spijkenisse werd mishandeld. De drie daders waren vermoedelijk van plan de man te overvallen. Toen het slachtoffer de deur open deed, sloegen ze de man tegen de grond en trapten op hem in. De man bleef om hulp schreeuwen, waarschijnlijk zijn de daders daardoor op de vlucht geslagen.



De zoon van het slachtoffer, Dennis, zegt dat zijn vader er sindsdien geestelijk slecht aan toe is. "Hij kan niet meer slapen, niks." Hij loofde een beloning van honderd euro uit voor de gouden tip die leidt naar de daders.



Rotterdammer Willem denkt dat dat niet genoeg is en wil er zelf een bedrag bij doen. Hij werd door het verhaal geraakt, omdat iets soortgelijks bijna bij zijn moeder is gebeurd, vijf jaar geleden. "Drie gasten zaten tegen haar deur te trappen, maar kregen hem niet open."

"Hij is 77 hoorde ik via jullie. Welke achterlijke idioten doen zoiets? Het kan gewoon niet. Die gasten moeten oppassen als je ze naar mij toestuurt. Ik ben 30 jaar bokser geweest."