'Lichte stijging' in aantal gevonden inklimmers in de havens

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar 640 inklimmers, migranten die via containers of laadbakken het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken, aangetroffen in de havens van Hoek van Holland en de Europoort. Dat zijn er zestig meer dan in 2018, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In de haven van Hoek van Holland vond de Marechaussee in 2019 vierhonderd mensen die illegaal het Verenigd Koninkrijk binnen probeerden te komen. In de Europoort ging het om 240 personen. Over alle Nederlandse havens telde de Marechaussee in totaal 910 inklimmers. In 2018 waren dit er 860.

De Marechaussee spreekt van 'een lichte groei'. "Je ziet golfbewegingen in de aantallen van afgelopen jaren. Dat zit 'm ook bijvoorbeeld in de verschillende nationaliteiten", zegt een woordvoerder van de Marechaussee.

In Hoek van Holland is het aantal aangetroffen personen vergeleken met 2018 met vijftig mensen toegenomen. In de Europoort is sprake van een stijging van 110. Afgelopen jaar waren het vooral mensen uit Albanië, Afghanistan en Vietnam die illegaal de Noordzee probeerden over te steken.

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland waarschuwde eerder in 2019 dat het aantal inklimmers na de Brexit mogelijk stijgt. Door langere wachttijden bij de grensovergangen wordt het volgens TLN makkelijker om aan boord van een vrachtwagen te klimmen. Justitie zegt te kijken of er extra inzet nodig is om inklimmers op te sporen, bijvoorbeeld met speurhonden.