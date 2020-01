Bewoners Wielewaal nog niet moegestreden

Protest in de Wielewaal in Rotterdam

"Ik geloof nog altijd in een goede afloop", zegt mevrouw Van Drunen. "Moed verloren, al verloren." Die houding tekent een groep standvastige bewoners van de Rotterdamse Wielewaal die niet wil wijken voor nieuwbouw. Ook al oordeelde het Haagse gerechtshof gisteren in hun nadeel.

Volgens het hof handelen woningcorporatie Woonstad, de gemeente Rotterdam en ontwikkelaar BPD volgens de regels. Zij willen van het naoorlogse groene buurtje een compleet nieuwe woonwijk maken. Het beroep dat de bewoners daartegen hadden aangespannen is verworpen.

Jaren in de wijk

Van Drunen woont sinds 43 jaar in haar huisje in de Wielewaal. Meneer Pruim (96) woont er zelfs al sinds het allereerste begin. Het moment om de strijd op te geven is voor hem nog niet gekomen. "Ik sta niet voor niks hier", zegt hij te midden van andere bewoners met een protestbord. "We gaan gewoon nijdig door."

Dat de Wielewaal versleten is, daar is iedereen het over eens. De wijk werd in 1949 uit de grond gestampt als naoorlogse noodoplossing in een tijd van huizentekort. Bedoeld voor een periode van ongeveer 25 jaar. Het werden er nu ruim zeventig.

Plan door bewoners

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld", zegt Wil de Ben van de bewonersorganisatie. "We hebben zelf een plan ontwikkeld dat veel beter is." Hij hoopt dat de bewoners alsnog de kans krijgen hun eigen visie uit te voeren. Dat is gestoeld op ruimte en groen.

De bewoners overwegen sterk om in cassatie te gaan, in principe de allerlaatste kans, maar willen dat besluit pas formeel nemen na hun vergadering.

Voormalig agent Pruim kan zich niet voorstellen dat hij na zeventig zijn Wielewaal verlaat. "Ja, liggend. Met mijn ogen gesloten. Maar verhuizen? Nee, nooit."