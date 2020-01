Taakstraf voor frauderend Rotterdams PvdA-raadslid

Het voormalig Rotterdams raadslid voor de PvdA, Kevin van Eikeren, heeft een taakstraf van 240 uur gekregen. Van Eikeren had verzekeringsfraude gepleegd.

Hij had valse claims ingediend voor camera’s, laptops en schoenen die zogenaamd gestolen waren. Van Eikeren had alles bekend en de bedragen die hij had geïncasseerd teruggestort.

De rechter zegt dat een celstraf op zich passend was geweest. Maar hij weegt mee dat Van Eikeren negatief in de publiciteit is geweest en zijn raadslidmaatschap heeft moeten opgeven.Naast een taakstraf krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.