Winnende gin-cocktail: Met umami meer mans

Ad van der Lee is al 35 jaar 'Master Distiller' in Schiedam

Doorslikken mag bij de strijd om de beste cocktail op basis van gin. Zowel de juryleden als het publiek nipten er lustig op los in branderij De Tweelingh aan het Noordvest in Schiedam. De prijs ging uiteindelijk naar een Groninger die blij was met zijn bekroonde mix.

Zes kandidaten waren geselecteerd uit de eerdere voorronden. Internationaal, want de vuurwatermixers kwamen uit Duitsland, België, Engeland, Italië, Nederland en Spanje. De missie was een verrassende mix te maken op basis van de Schiedamse gin of jenever van Bobby's, een relatief nieuw merk in de gedistilleerde wereld.

"In 1950 emigreerde 'opa Bobby' van Indonesië naar Schiedam. Daar maakte hij met Oosterse kruiden zijn eigen jenever", vertelt Ad van der Lee. Hij is 'master distiller' en geniet internationaal aanzien.

Umami

"Heel verrassend wat hier gebeurt. Vooral de umami smaak is bijzonder. Een beetje Maggi-achtig. Een zeer gewaagde stap om dat in drank te doen. Het is moeilijk te combineren maar in deze cocktail heel goed gelukt", vertelt de meester in de jenever.

Is het niet zonde om zo'n uitgebalanceerde gin te mengen met van alles en nog wat? "Nee, het is een optelsom. Wij conserveren de natuurlijke smaken in het gedistilleerd. Met een cocktail kun je uit je dak gaan en spullen gebruiken die maar kort goed blijven. Het moment is belangrijk. Je moet pieken met smaken die elkaar in een fles niet zouden verdragen," zegt Van der Lee, tevens jurylid.

Slik alles door

In de jury uiteraard ook de twee broers Sebastiaan en David, die Bobby's Gin met Ad maakten op basis van hun opa Bobby's receptuur. "Het is knap als het eindresultaat smaakt en ruikt zoals erover verteld wordt door de bartender. En ja, ook ik slik alles door, het zijn maar kleine slokjes", lacht Sebastiaan van Bokkel.

Ook directeur Thom Bartelse proefde mee. "We zijn nu in 45 landen actief, maar we hebben snode plannen om de wereld te veroveren. Dat vinden wij mooi. Schiedam promoten, want de naam staat prominent op de fles".

Behalve winnaar Erik Beeftink uit Groningen was er nog een bekroning. De Brit Ashley Barnett won de publieksprijs met zijn Giovanni van Bronckhorst-cocktail. "Het beste uit Nederland en Indonesië", sprak hij in het Engels.