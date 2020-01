Krimpense cipier vrijgesproken van omkoping

De rechter heeft een cipier van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel vrijgesproken van omkoping. Zij zou geld hebben gekregen van een gedetineerde om drugs binnen te smokkelen.

Maar volgens de rechter zijn er nooit concrete, illegale spullen in de gevangenis gevonden.

Ook zou ze seks hebben gehad met de gedetineerde. De rechter zegt er niet zeker van te zijn dat zij dat deed, om in ruil ervoor te smokkelen. ''Wij krijgen het beeld dat zij vooral genoot van de aandacht.''

Omkoping

De gedetineerde is wel veroordeeld voor ambtelijke omkoping. Ook al is de smokkelwaar niet aangetroffen, uit afgeluisterde gesprekken blijkt wel dat hij ermee bezig was.

Tegen hem was twee maanden cel geëist. Omdat de man net vrij is en een baan heeft, wil de rechter hem niet terugsturen. Hij krijgt een taakstraf van 40 uur.

De vrouwelijke cipier is eerder al ontslagen.