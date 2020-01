Veel Dordtenaren boos over afsluiting Wantijbrug

De derde dag van de afsluiting van de Wantijbrug verloopt niet soepel, schrijft partneromroep RTV Dordrecht. Auto's rijden in de stad over stoepen en fietspaden, tegen het verkeer in of over de busbaan en kruispunten lopen vol.

De verkeersproblemen stapelen zich op nu de belangrijke Wantijbrug op de rondweg N3 is afgesloten, aldus de omroep. Het verkeer probeert zijn weg te vinden via de A16 en door Dordrecht heen. De politie Dordrecht laat op Facebook weten streng te handhaven.

'Te idioot voor woorden'

Ondertussen regent het klachten op de sociale media. "Om 15:30 uur stond alles al muurvast vanuit Dordrecht naar de A16. Gefeliciteerd met de briljante planning.", uit Tjitske Vrolijk haar ongenoegen.

Met name de extra reistijd kan op veel kritiek rekenen. Zo is Cynthia Pragt naar eigen zeggen ruim een uur bezig geweest om vanaf de N3 in Dubbeldam te komen. "Echt te idioot voor woorden." Mies Otten vult haar aan: "Ik heb er net drie kwartier over gedaan om van het Eemsteinplaan naar de Noordendijk te komen, ongelooflijk."

Sluipverkeer

Ook sluipverkeer kan op veel boze reacties rekenen. Zo hebben met name bewoners van de Staart-West veel extra verkeer voor de deur.

"De hele Staart staat dicht... Er wordt in onze straat met 50 kilometer per uur tegen het verkeer in gereden om af te snijden.., maar we zetten wel verkeersregelaars in de Vogelbuurt, drie wijken veder.. Handige zet mensjes van de gemeente!!!", snapt Anthony niets van de werkwijze rondom de afsluiting.

"De Maasstraat is inderdaad een sluiproute die ook veel vast staat als men van Centrum naar Papendrecht wil", ziet Bianca van Lingen-Stolk. "Wat doet men dan.. ze rijden flink gasgevend achteruit door de zijstraten die, punt één, eenrichtingsverkeer zijn en, punt twee, erfgebied. Daar is bovendien geen stoep dus de kinderen spelen op straat en tussen de auto's."

Blij

De gemeente reageert veelal hetzelfde op de boze reacties, schrijft RTV Dordrecht. Ze bedanken voor de meldingen en geven aan de problemen neer te leggen bij het projectteam dat verantwoordelijk is voor de afsluiting. In Dordrecht zijn diverse straten afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan.

Toch is niet iedereen negatief, zo blijkt uit het bericht van Oscar Waalboer. "Persoonlijk ben ik blij met de afsluiting van de Bankastraat, anders waren alle aanliggende woningen niet meer bereikbaar geweest waarschijnlijk. Voorlopig blijf ik lekker vroeg vertrekken, bevalt prima!"

De sluiting van de Wantijbrug duurt nog tot 3 april.

Verslaggever Maurice Laparlière nam deze week de proef op de som en maakte een verslag van zijn reis van Dordrecht naar Rotterdam. Zijn ervaring? Kijk naar het filmpje boven aan de pagina!